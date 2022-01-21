Оперштаб Мурманской области: самые частые осложнения после коронавируса - утомляемость и одышка

После коронавируса часто возникают осложнения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже после легко перенесенного коронавируса могут обнаружиться осложнения. Оперштаб по ситуации с COVID-19 в Мурманской области рассказал, какие проблемы чаще всего возникают после болезни.

Так, самые популярные осложнения - это утомляемость и одышка, ими страдают 49,8% и 31,7% переболевших соответственно. Далее идут бессонница (26,9%), тромбозы (25%), тревога/депрессия (23%), выпадение волос (21%), расстройство вкуса и запаха (16,2%), боли в суставах (15,3%), кашель (13,5%), боль в груди, тахикардия (12,7%), боли в мышцах (10,8%), головная боль (6,8%), диарея (5,7%), кожная сыпь (3%), лихорадка (0,2%).

Для того чтобы выявить проблемы и найти пути их решения, переболевшие коронавирусом северяне могут пройти углубленную диспансеризацию.

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