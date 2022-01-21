Синоптики рассказали, когда в Мурманской области закончится сильная метель

Метель стихнет к вечеру 21 января. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 20 января в Мурманской области второй раз за неделю разыгралась сильная метель. Первая случилась 17 января.

Как сообщили в областном гидрометцентре, окончания непогоды стоит ждать днем 21 числа. А пока в регионе опять перекрывают дороги и не работает аэропорт "Мурманск".

- Порывы ветра в пике будут 15 - 20 м/с. Температура воздуха в период основного "вдува", с 6 до 9 утра, повысится до -1...-2. Осадков с 3 до 12 часов ждем от 2 до 4 мм. После полудня ветер начнет стихать, осадки днем также прекратятся. Небо прояснится, температура полетит вниз, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Прогноз на 21 января можно прочитать здесь.

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