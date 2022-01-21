Жительница Мурманска зарезала сожителя из-за мобильного телефона

Убийство произошло в коммунальной квартире. Фото: murmansk.sledcom.ru

В Мурманске будут судить 36-летнюю северянку. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Вечером 14 ноября 2021 года обвиняемая находилась у себя дома в коммунальной квартире одного из домов на улице Подстаницкого, где распивала спиртные напитки со своим 37-летним сожителем. Между ними произошла ссора, в ходе которой потерпевший забрал у женщины ее мобильный телефон. Разозлившись, обвиняемая взяла на кухне нож хозяйственно-бытового назначения и нанесла им сожителю удар в область грудной клетки, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Увидев, что наделала, северянка вызвала "скорую" и пыталась помочь сожителю. Но спасти его не удалось.

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