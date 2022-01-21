Житель Мурманска после драки за парковочное место отправится в колонию

Два мурманчанина поссорились из-за парковочного места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале 2020 года в одном из дворов в Мурманске поссорились два автолюбителя. Причиной конфликта стало парковочное место. Один из них так разозлился, что несколько раз ударил оппонента ногой по голове.

У пострадавшего диагностировали тупую травму левой окологлазничной области и левого глаза, перелом стенки глазницы. Теперь мужчина видит только правым глазом, у него нарушена мимика и появилась асимметрия лица. Он до сих пор проходит лечение.

- В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, вызвавшего стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть). Осужденный выдвигал защитную версию, что потерпевший получил травмы от падения на землю, - сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска.

Буйного водителя приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.

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