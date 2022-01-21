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Общество21 января 2022 5:38

Аэропорт "Мурманск" закрыли из-за сильной метели

Воздушная гавань не будет принимать самолеты до 13.00
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Аэропорт "Мурманск" снова не принимает воздушные суда.

Аэропорт "Мурманск" снова не принимает воздушные суда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 20 января в Мурманской области снова ухудшилась погода, сильный ветер и метель продолжатся и 21 числа.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт "Мурманск" закрыт до 13 часов 21 января, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним: в последний раз воздушная гавань закрывалась 17 числа почти на сутки.

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