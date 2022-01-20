Ярмарка "Наша рыба" приедет в Оленегорск

В этот раз на ярмарке не будет представлена охлажденная продукция. Фото: АНО "Мурманконгресс"

В субботу, 22 января, мобильная ярмарка «Наша рыба» посетит Оленегорск.

- Выездная ярмарка в Оленегорске будет работать на территории городского рынка. Местные жители смогут приобрести дары моря на ярмарке «Наша рыба» с 11.00 до 18.00, - сообщили в АНО "Мурманконгресс".

Организаторы напомнили, что из-за бушевавшей недавно непогоды рыбакам-прибрежникам пришлось прервать промысел, поэтому на ярмарке не будет представлена охлажденная продукция. Тем не менее жители Оленегорска смогут купить мороженую и копченую рыбу, пресервы, консервы и кулинарные изделия из рыбы и морепродуктов.

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