В Мурманской области не будут смягчать ограничения в ТРЦ

Ковидные ограничения в ТРЦ Мурманской области сохранятся. Фото: Ксения Высотина

Уже много недель представители бизнеса обращаются к губернатору с просьбой смягчить ковидные ограничения. Во время личного приема к Андрею Чибису обратилась управляющая одного из ТРЦ Мурманска Татьяна Хабарова. Она попросила открыть фудкорты, детские игровые центры, продлить работу точек питания.

- У вас среди знакомых есть умершие от ковида? У меня – есть, - ответил Андрей Чибис. - И хорошо, что вы не в курсе, что происходит на пике волн в «красных зонах». Новая волна по всем прогнозам специалистов будет самой большой по массовости заболевания, в России она началась буквально неделю назад. Многие страны просто вводят жесткий локдаун в условиях дикого темпа распространения «омикрона». Осенняя волна отличалась тем, что очень много и сильно болели дети, и именно они являлись главными разносчиками болезни. Если мы сейчас разрешим детские центры, темпы роста заболеваемости будут такие, что нам придется школы закрывать. Вопрос открытия фудкортов мы давно обсуждаем с Роспотребнадзором, но тоже понимаем, что скопление людей в ограниченном пространстве очень опасно при волнах и пиках развития пандемии. А что касается ресторанов, то федеральная норма ограничения их работы – до 23 часов, и я не исключаю, что нам придется к ней вернуться. Принимая решения по любым ограничениям, мы вынуждены выбирать между плохим и очень плохим, хороших решений здесь нет, - пояснил Андрей Чибис.

Напомним: в Роспотребнадзоре Мурманской области рассказали, откуда в регион завезли «омикрон».

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