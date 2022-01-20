Мурманск готовится к фестивалю "НаМОДнение"

В первых числах апреля Мурманск вновь примет фестиваль «НаМОДнение».
В первых числах апреля Мурманск вновь примет фестиваль «НаМОДнение». 9 и 10 апреля Мурманский областной художественный музей станет стартовой площадкой для молодых дизайнеров, художников, модельеров.
Ежегодно в рамках этого мероприятия молодые дизайнеры представляют на суд зрителей и жюри свои проекты. Участники, завоевавшие Гран-при и ставшие победителями, получают возможность представить свою коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» в Москве.
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