Пилот самолета снял видео для TikTok после посадки в Мурманске

Северяне снимают разные ролики, которые становятся популярными.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Видео про Мурманск набрали в TikTok 250 миллионов просмотров. Северяне снимают разные ролики, которые становятся популярными.
Свой вклад в копилку лайков и просмотров внес пилот, который выкладывает видео под ником philippov001.
Он снял ролик после посадки в Мурманске. Посмотреть его можно здесь. Видео набрало уже более 10 тысяч лайков.
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