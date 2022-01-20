Пилот самолета снял видео для TikTok после посадки в Мурманске

Северяне снимают разные ролики, которые становятся популярными. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Видео про Мурманск набрали в TikTok 250 миллионов просмотров. Северяне снимают разные ролики, которые становятся популярными.

Свой вклад в копилку лайков и просмотров внес пилот, который выкладывает видео под ником philippov001.

Он снял ролик после посадки в Мурманске. Посмотреть его можно здесь. Видео набрало уже более 10 тысяч лайков.

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