В Мурманске с улицы Аскольдовцев массово эвакуировали автомобили

В комментариях под постом северяне отметили, мол, давно пора этим заняться, а то скоро водители вообще будут парковаться посреди дороги.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
20 января жители Мурманска заметили, что с улицы Аскольдовцев массово эвакуируют автомобили.
- Там работает эвакуатор с ДПС, убирают машины. Одну уже погрузили, - предупредили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
В комментариях под постом северяне отметили: мол, давно пора этим заняться, а то скоро водители вообще будут парковаться посреди дороги.
Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе регионального УГИБДД, причиной эвакуации стала парковка некоторых авто под запрещающими знаками. Автовладельцев ждет штраф в 1,5 тысячи рублей.
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