В Мурманске с улицы Аскольдовцев массово эвакуировали автомобили

В комментариях под постом северяне отметили, мол, давно пора этим заняться, а то скоро водители вообще будут парковаться посреди дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 января жители Мурманска заметили, что с улицы Аскольдовцев массово эвакуируют автомобили.

- Там работает эвакуатор с ДПС, убирают машины. Одну уже погрузили, - предупредили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В комментариях под постом северяне отметили: мол, давно пора этим заняться, а то скоро водители вообще будут парковаться посреди дороги.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе регионального УГИБДД, причиной эвакуации стала парковка некоторых авто под запрещающими знаками. Автовладельцев ждет штраф в 1,5 тысячи рублей.

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