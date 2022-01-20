Прогноз погоды в Мурманске и области на 21 января 2021 года: метель, днем до -11 градусов

Мурманскую область не отпускают метели. 21 января северянам стоит вновь ждать бушующую стихию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскую область не отпускают метели. 21 января северянам стоит вновь ждать бушующую стихию.

- В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -6 - 11, при прояснениях -15 - 20 градусов, днем -1 - 6, местами до -11. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Ночью 22 января температура воздуха понизится до -20 - 25 градусов. Днем того же дня регион будет находиться под влиянием очередного глубокого обширного атлантического циклона, ожидается постепенное повышение температуры.

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