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Общество20 января 2022 14:42

Прогноз погоды в Мурманске и области на 21 января 2021 года: метель, днем до -11 градусов

Какая погода будет в Мурманске и области 21 января 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманскую область не отпускают метели. 21 января северянам стоит вновь ждать бушующую стихию.

Мурманскую область не отпускают метели. 21 января северянам стоит вновь ждать бушующую стихию.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскую область не отпускают метели. 21 января северянам стоит вновь ждать бушующую стихию.

- В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -6 - 11, при прояснениях -15 - 20 градусов, днем -1 - 6, местами до -11. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Ночью 22 января температура воздуха понизится до -20 - 25 градусов. Днем того же дня регион будет находиться под влиянием очередного глубокого обширного атлантического циклона, ожидается постепенное повышение температуры.

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