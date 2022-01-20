За сутки в Мурманской области 160 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 января 2022 года, за последние сутки 160 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 94 107 человек, количество летальных исходов - 2868 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+81, всего 44579), Кандалакшский район (+17, всего 7488), Североморск (+16, всего 8294).

Выздоровели 78 002 северянина, на лечении остаются 13 237 пациентов.

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