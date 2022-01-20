В Краснощелье запечатлели редкое природное явление

Перламутровые облака образуются при очень низких температурах. Фото: Николай Ходосевич/ vk.com/id443682641

18 января в Мурманской области запечатлели необычное природное явление. В объектив камеры жителя Краснощелья попали перламутровые облака, которые образуются при очень холодной погоде. Причем увидеть их удалось чуть ли не ночью, в именно в 6 утра.

- Видно эти облака было только за счет преломления ими света Луны. В первый раз такое вижу! - поделился в паблике "Погода в Мурманске" Николай Ходосевич.

Напомним: в районе Белого моря нашли светящийся снег. Ученые выяснили причину необычного явления.

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