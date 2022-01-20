Почти 26 тысяч жителей Мурманской области должны отчитаться о доходах за 2021 год

В первые дни нового года декларацию по форме 3-НДФЛ представили свыше 100 северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Почти 26 тысячам северян предстоит отчитаться о доходах за прошлый год. Такие данные озвучили в УФНС России по Мурманской области.

Декларационная кампания стартовала 1 января. В первые дни нового года декларацию по форме 3-НДФЛ представили свыше 100 северян.

– Есть две категории граждан, отчитывающихся о доходах: те, кто обязан это сделать, и те, кто хочет заявить налоговый вычет, – пояснил заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Роман Говищак. – Декларационная кампания в первую очередь направлена на граждан, обязанных отчитаться о полученных доходах. Именно для них установлен срок представления декларации – в этом году не позднее 4 мая.

Декларацию будут подавать те, кто в 2021 году продавал квартиру, машину или иное имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, получившие дорогостоящие подарки, сдававшие имущество в аренду или получившие иной доход, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц. Исключением станут сделки по продаже имущества на общую сумму до одного миллиона рублей, если речь идет о жилом или садовом доме, квартире, комнате или земельном участке, до 250 тысяч рублей – для иного имущества, кроме ценных бумаг.

Подать декларацию можно через личный кабинет налогоплательщика. Там же можно отследить статус камеральной проверки налоговой декларации: узнать, когда она завершена, ее результат и сумму, которую можно вернуть или необходимо уплатить.

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