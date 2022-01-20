В Апатитах состоится шоу-конкурс «Бешеная пила»

Этой зимой шоу тоже состоится. Зрителей ждут 29 января в 17.00 на центральной площади Апатитов. Фото: apatity.gov-murman.ru

Шоу-конкурс «Бешеная пила» - одна из визитных карточек Апатитов. Но не каждый год его удается провести. Так, в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса, в прошлом году все же провели.

Этой зимой шоу тоже состоится. Зрителей ждут 29 января в 17.00 на центральной площади Апатитов.

- За 90 минут на глазах у публики художники-скульпторы с помощью бензопил и других подручных инструментов вырежут из ледяных глыб оригинальные полутораметровые композиции, - рассказали в администрации города.

При этом северянам напоминают о соблюдении "ковидных" правил безопасности.

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