Расследование гибели срочника в Мурманской области продолжается

Рассматривается версия, что он случайно выпил опасную для здоровья жидкость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 октября 2021 года в военном госпитале Североморска умер 20-летний Егор Воронкин, который в июне был призван на срочную службу в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду в Печенге. Рассматривается версия, что он случайно выпил опасную для здоровья жидкость.

- Уголовное дело, возбужденное военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону в связи с гибелью военнослужащего по призыву Воронкина, до настоящего времени не окончено, - сообщили "КП"-Мурманск" в ВСУ Северного флота.

Напомним: военные следователи назвали причину взрыва в одной из частей Северного флота. В ЧП пострадали пятеро военнослужащих.

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