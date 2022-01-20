Дороги на Териберку и Туманный открыли после почти двух недель закрытия

Дороги откроют только с 16.00 20 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 января в третий раз за 2022 год были закрыты из-за непогоды дороги на Териберку и Туманный. 12 дней ветер и снегопад не давали шанса проехать в населенные пункты иначе как в составе организованной колонны.

Дороги откроют только с 16.00 20 января.

- Сейчас в этом районе работают 8 единиц техники, которые завершают чистку дороги. Погодные условия улучшились, и водители могут самостоятельно передвигаться по трассам при соблюдении установленных ограничений скорости и правил дорожного движения, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

При этом риск, что дороги будут вновь закрыты, сохраняется. Актуальную информацию можно узнать по телефону диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

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