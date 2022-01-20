Один из самых опасных домов в Мурманске приведут в порядок

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области, подрядчик приступил к обследованию дома №8 на проезде Рыбном перед капитальным ремонтом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

26 марта 2019 года в Мурманске произошла трагедия: с крыши дома № 8 в проезде Рыбный сорвалась наледь. Она упала на голову 63-летней женщине, которая шла домой. В тяжелом состоянии ее увезли в реанимацию, где она вскоре умерла. Судили за это гендиректора компании, которая отвечала за чистку кровли.

Прошло почти два года с момента тех трагических событий, а жильцы дома № 8 до сих пор наблюдают сосульки над своими головами. В частности, они висят на одной из арок.

- Через эту арку проезжают автомобили, проходят сами жители, дети, женщины с колясками! Если идти со стороны ДК железнодорожников, то надо либо делать большой крюк, чтобы без опаски войти с другой стороны, либо пробегать на свой страх и риск, и то пробежать особо не удастся - под ногами образовался ледяной «лежачий полицейский». В общем, опасность и сверху, и снизу у этой арки, - поделились с Nord-News жители дома № 8 в Рыбном проезде в Мурманске.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области, подрядчик приступил к обследованию дома № 8 в проезде Рыбном перед капитальным ремонтом.

- По словам главного инженера ООО «Строительные технологии» Вадима Кременевского, стропила кровли находятся в ограниченно рабочем состоянии, а тепловизионная съемка показала, что парят розливы на чердаке, вследствие чего на крыше и образуется наледь. В ходе капремонта кровлю приведут в порядок и установят водосток с греющим кабелем, чтобы решить проблему с сосульками, - уточнили в фонде.

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