В Мурманской области составили список самых высокооплачиваемых вакансий

Больше всего готовы платить руководителю группы магазинов - 130 тысяч рублей в месяц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составил список самых привлекательных по зарплате вакансий, размещенных в Мурманской области.

Больше всего готовы платить руководителю группы магазинов - 130 тысяч рублей в месяц.

- Работники в сфере медицины сейчас остро востребованы не только в крупных городах, но и в регионах. Врачу-анестезиологу-реаниматологу с опытом работы от года предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц. Успешному кандидату обещают единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, отпуск 73 календарных дня и возможность получения служебного жилья в дальнейшем. На должность медицинского представителя ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы в продажах. Ему предстоит продвигать бренд компании, взаимодействовать с департаментом ЗО, врачами, а также анализировать территорию. Работодатель обещает зарплату от 85 тысяч рублей, - сообщают авторы исследования.

В топ-5 вакансий также входят инженер-геодезист - от 80 до 120 тысяч рублей, менеджер по продажам электротехнической продукции - 80 тысяч рублей.

Напомним: готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Больше всего могут заработать представители рабочих профессий.

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