В Мурманской области похолодает до -25

После потепления в Мурманскую область придут морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Крещенские морозы в Мурманскую область придут с опозданием. Так, 19 января вместо похолодания началось потепление. Но холод все же придет - уже с 20 января по ночам ожидается до -15, а в субботу температура будет еще ниже.

- Ночью 22 января погоду в нашем регионе будет определять малоградиентное барическое поле, температура воздуха понизится до -10 - 15°, при прояснениях до -20 - 25°. Днем 22 января, начиная с западных районов области, ожидается постепенное повышение температуры воздуха, обусловленное влиянием очередного глубокого обширного атлантического циклона, центр которого будет располагаться в Гренландском море, - сообщили в областном гидрометцентре.

Напомним: на минувших выходных в Мурманской области выпало более трети месячной нормы снега.

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