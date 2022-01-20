Руководитель ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова стала и.о. министра

В 2022 году в Мурманской области стало на одно министерство больше.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2022 году в Мурманской области стало на одно министерство больше. В конце 2021 года стало известно, что Госжилинспекция Мурманской области станет министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому должность начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главного жилищного инспектора Мурманской области переименована в министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.
Таким образом с 18 января Алена Кузнецова стала и.о. министра.
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