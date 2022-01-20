Житель Североморска надругался на своей 13-летней дочерью

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По двум статьям Уголовного кодекса - по ч.2 статьи 135 и по ч.3 статьи 134 - обвиняется житель Североморска. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

- Следственным отделом по ЗАТО расследуется уголовное в отношении жителя Североморска 1985 года рождения, обвиняемого в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также развратных действиях, совершенных в отношении своей дочери, 2008 года рождения, - сообщили "КП"-Мурманск" в СКР.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним: прапорщик Северного флота рассылал неизвестным людям порнографию с участием несовершеннолетних.

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