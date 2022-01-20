Прапорщик Северного флота рассылал неизвестным людям порнографию с участием несовершеннолетних

Прапорщик отправлял незнакомым людям порнографические снимки детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прапорщик воинской части 26894 гарнизона Северодвинск попался на распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. При этом он сам является отцом маленького ребенка.

- С 12 ноября 2018 года по 30 января 2020 года на Новой Земле и в Мирном Архангельской области военнослужащий отправил в личные сообщения в одной из социальных сетей незнакомым ему шестерым пользователям фотографии, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, с которыми адресаты ознакомились. Снимки он нашел в сети и хранил в своем телефоне, - сообщили в ВСУ Северного флота.

В отношении прапорщика провели судебно-психиатрическую экспертизу, но каких-либо расстройств или заболеваний она не нашла.

С учетом того, что военнослужащий раскаялся и способствовал следствию, ему дали три года условно.

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