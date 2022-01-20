26-летний житель Ловозера жестоко избивал свою сожительницу

Мужчина не раз жестоко избивал свою сожительницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26-летнего жителя Ловозеро на три года отправили в исправительную колонию строгого режима за жестокое обращение со своей сожительницей. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчину обвиняли сразу под двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Сожительницу северянин избивал неоднократно. Так, 11 сентября 2020 года он сначала начал бить ее руками и ногами, кричал, что убьет, потом схватил табуретку и ударил по спине, затем резанул ножом по коленке.

- Позднее, 10 октября 2020 года, обвиняемый умышленно нанес сожительнице удар кулаком по лицу в область левого глаза, а также удар клинком кухонного ножа в область задней поверхности грудной клетки справа, в результате чего женщине причинены тяжкие телесные повреждения, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина еще может обжаловать приговор суда.

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