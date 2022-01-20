В Мурманской области в два раза увеличили выплату на льготное зубопротезирование

Такая мера позволит снизить очередь некоторых категорий граждан на изготовление зубных протезов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области стала в два раза больше региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование. Решение о повышении стоимости сертификата с 1 января 2022 года принял губернатор Андрей Чибис.

- Ранее денежная выплата, которую получали в качестве компенсации расходов граждане льготных категорий (ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, почетные доноры и другие) по результатам оказания социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности, не превышала 15 470 рублей. Губернатор решил увеличить номинал сертификата до двух величин прожиточного минимума пенсионера: в 2022 году он составит 34 790 рублей, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Отмечается, что размер денежной выплаты будет ежегодно изменяться, так как зависит от величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе на очередной год.

Такая мера позволит снизить существующую очередь некоторых категорий граждан на изготовление зубных протезов.

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