Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 9:41

В Мурманской области в два раза увеличили выплату на льготное зубопротезирование

Теперь она составляет 34 790 рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такая мера позволит снизить очередь некоторых категорий граждан на изготовление зубных протезов.

Такая мера позволит снизить очередь некоторых категорий граждан на изготовление зубных протезов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области стала в два раза больше региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование. Решение о повышении стоимости сертификата с 1 января 2022 года принял губернатор Андрей Чибис.

- Ранее денежная выплата, которую получали в качестве компенсации расходов граждане льготных категорий (ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, почетные доноры и другие) по результатам оказания социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности, не превышала 15 470 рублей. Губернатор решил увеличить номинал сертификата до двух величин прожиточного минимума пенсионера: в 2022 году он составит 34 790 рублей, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Отмечается, что размер денежной выплаты будет ежегодно изменяться, так как зависит от величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе на очередной год.

Такая мера позволит снизить существующую очередь некоторых категорий граждан на изготовление зубных протезов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Больше всего могут заработать представители рабочих профессий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru