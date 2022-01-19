В Мурманске помогли замурованным в снежном плену пенсионерам

Мурманчане отмечают, что пожилым людям также нужно как-то помочь провести воду. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске после обильных снегопадов оказались в снежном плену два пенсионера, проживающих в небольшом домике на пересечении улиц Шолохова и Гоголя. Их дом так сильно замело, что выйти на улицу практически не представлялось возможным.

К счастью, на беду откликнулись неравнодушные северяне.

- С бабушкой и дедушкой все хорошо, они спят. Сегодня добрые люди приезжали: помогли с продуктами, расчистили дорогу, - отметили в паблике "Мурманск".

Мурманчане отмечают, что пожилым людям нужно как-то помочь провести воду. А огромные кучи снега срочно надо вывезти, пока не начали таять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru