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Общество19 января 2022 14:29

Почти три тысячи жителей Мурманской области отдохнули в 2021 году за счет областного бюджета

На оздоровительную кампанию из областного бюджета потратили 173,9 миллиона рублей
Татьяна ЖДАНОВА
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Всего за счет областного бюджета смогли оздоровиться 2983 человека.

Всего за счет областного бюджета смогли оздоровиться 2983 человека.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

173,9 миллиона рублей выделили на оздоровительную кампанию для северян в минувшем году из бюджета Мурманской области. Всего за счет областного бюджета смогли оздоровиться 2983 человека.

- На Черноморском побережье Краснодарского края отдохнули 1973 человека, в том числе 1095 – из числа ветеранов войны и труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 878 работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет, – сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

В санаториях Мурманской области отдохнули 970 человек из числа лиц старше 70 лет и 40 человек из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Как отмечают региональные власти, отдых, лечение и оздоровление отдельных категорий северян в местных здравницах и на черноморском побережье проводят в рамках региональной программы «Социальная поддержка».

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