11 новых камер установили на дорогах Мурманской области

Кроме того для снижения количества ДТП в городе в рамках нацпроекта в 2021 году уложили более 890 тысяч квадратных метров нового асфальта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала 2022 года на дорогах Мурманской области установили еще 11 камер для фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

- Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Камеры показали себя как хорошее средство профилактики превышения скорости, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Отметим, что в прошлом году в Мурманске пять пешеходных переходов оборудовали устройствами для проецирования дорожной разметки. А на перекрестках проспект Ленина – улица Октябрьская и проспект Ленина – улица Генерала Журбы реконструировали светофоры и для движения пешеходов выделили отдельную фазу.

Кроме того для снижения количества ДТП в городе в рамках нацпроекта в 2021 году уложили более 890 тысяч квадратных метров нового асфальта. Всего в Заполярье за минувший год обновили более 1,3 миллиона дорожного покрытия.

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