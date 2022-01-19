В Мурманскую область возвращается сильный снегопад

В последнее время жалобы на скопившийся во дворах снег поступают сотнями, так что возвращение снегопада добавит хлопот, которых и так много, коммунальным службам. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 по 17 января в Мурманской области царствовала сильная метель, бушевал ветер до 30 м/с, выпало больше трети осадков. Дав почти день передышки, непогода возвращается.

- По данным Мурманского УГМС, вечером 19 января, ночью и утром 20 января по Мурманской области ожидается сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, - предупредили в МЧС региона.

В последнее время жалобы на скопившийся во дворах снег поступают сотнями, так что возвращение снегопада добавит хлопот, которых и так много, коммунальным службам.

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