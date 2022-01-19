Прогноз погоды в Мурманске и области на 20 января 2021 года: потепление до -1 градуса, мокрый снег

В Мурманской области на смену метели идет потепление и снегопады из мокрого снега. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области на смену метели идет потепление и снегопады из мокрого снега. По данным синоптиков, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле пониженного атмосферного давления.

- 20 января ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, ночью и утром сильный. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -1-6, при прояснении -7-12 в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Ночью 22 января вновь придут морозы. Температура воздуха понизится до -10-15 при прояснениях до -20-25.

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