Несколько школ в Мурманске эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Осмотр школ показал, что реальной угрозы нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 19 января по нескольким школам в Мурманске поступила анонимная информация об угрозе взрыва. По информации компетентного источника "КП"-Мурманск", речь идет почти о 10 общеобразовательных учреждениях.

Осмотр школ показал, что реальной угрозы нет.

Ранее подобные сообщения поступали в полицию в других городах. Так, около недели назад все школы эвакуировали в Саратове.

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