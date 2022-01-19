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Происшествия19 января 2022 13:44

Несколько школ в Мурманске эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее похожие случаи были в других городах России
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Осмотр школ показал, что реальной угрозы нет.

Осмотр школ показал, что реальной угрозы нет.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 19 января по нескольким школам в Мурманске поступила анонимная информация об угрозе взрыва. По информации компетентного источника "КП"-Мурманск", речь идет почти о 10 общеобразовательных учреждениях.

Осмотр школ показал, что реальной угрозы нет.

Ранее подобные сообщения поступали в полицию в других городах. Так, около недели назад все школы эвакуировали в Саратове.

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