Обвиняемых в крушении военного самолета в Оленегорске ждет суд

Военное следственное управление СКР по Северному флоту завершило предварительное следствие по уголовному делу по авиакатастрофе в Оленегорске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военное следственное управление СКР по Северному флоту завершило предварительное следствие по уголовному делу по авиакатастрофе в Оленегорске. Напомним, она произошла 22 января 2019 года, в тот день разбился самолет Ту-22, погибли три человека.

Бывшего командира войсковой части №36097 обвиняют по части 3 статьи 293 "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть трех лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также особо крупного ущерба", а руководителя полетов этой же части - по статье 351 УК РФ "Нарушение правил полетов".

- Следствием установлено, что в соответствии с планом боевой подготовки экипаж самолета Ту-22 вылетел для выполнения тренировочного полета. Через час первый обвиняемый, полковник А., прибыл в зал группы руководства полетами контрольно-диспетчерского пункта. С указанного времени на него возлагалась ответственность за организацию полетов и безопасность их выполнения, - отметили в ВСУ Северного флота.

Тем временем начался сильный снегопад. Несмотря на то, что командира экипажа не допустили к полетам в таких сложных метеоусловиях, полковник решил не прекращать полет и направил Ту-22 на запасной аэродром. Второй обвиняемый, майор С., в свою очередь, экипаж самолета об изменении погодной обстановки в районе аэродрома не уведомил.

При заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолета и вовремя не заметил начало взлетно-посадочной полосы. Не получив команду об уходе на второй круг, самолет продолжил снижаться и приземлился со скоростью, более чем в два раза превышающую нормативы его прочности, из-за чего загорелся и разрушился.

Три члена экипажа получили смертельные травмы, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. По оценкам экспертов, остаточная стоимость уничтоженного самолета превышает 97 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Мурманский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

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