В Териберку отправится организованная колонна

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Дорога на Териберку все еще остается закрытой по погодным условиям.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, 19 января в 16.30 будет сформирована колонна для организованной проводки с 32 километра автодороги Кола - Серебрянские ГЭС до Териберки.

Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru