Безработная жительница Мурманской области ограбила мужчину на вокзале в Петербурге

Установлено, что северянка уже не раз была судима, в том числе за аналогичное преступление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть транспортной полиции обратился 27-летний петербуржец, рассказав о том, что остался без денег после знакомства с женщиной на Московском вокзале.

Мужчина рассказал, что приехал на вокзал проводить друга. К ним подошла женщина и предложила составить компанию в распитии спиртного.

- После «трапезы» злоумышленница предложила мужчине выйти во внутренний двор вокзала. Она попросила у молодого человека зажигалку и решила найти ее сама в кармане его куртки. Найдя в потайном кармане личные деньги молодого человека, она открыто их похитила, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Молодой человек попытался вернуть свои 28 тысяч рублей, однако женщине удалось вырваться из рук мужчины и покинуть вокзал с добычей. Вскоре воровку задержали - ей оказалась 35-летняя безработная жительница Мурманской области.

Установлено, что северянка уже не раз была судима, в том числе за аналогичное преступление. Деньги она успела потратить на личные нужды.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Женщина теперь находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru