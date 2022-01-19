Благодаря улучшению погоды с 5 муниципалитетов Мурманской области снят режим повышенной готовности

Погода в Мурманской области улучшилась, что позволило снять режим повышенной готовности с нескольких городов и поселков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Погода в Мурманской области улучшилась, что позволило снять режим повышенной готовности с нескольких городов и поселков. В частности, с Оленегорска и Колы, поселков Туманный, Кильдинстрой и Мурмаши.

- Однако в Мурманске и Молочном режим сохраняется, как и в Мончегорске, Апатитах, Кировске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево, Печенгском округе и Терском районе, - сообщили в правительстве региона.

Также ЗАТО Островной ввел режим повышенной готовности из-за непогоды в муниципалитете. Напомним: из-за метели и сильных снегопадов в муниципалитетах региона был введен режим повышенной готовности, были закрыты некоторые дороги.

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