В Мурманске попала на видео необычная уборка снега

Снегоуборочной технике приходится непросто. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

Из-за сильной метели за последние дни в Мурманске выпало очень много снега - дороги погрязли в снежной каше, а техника не успевает убирать.

Так, в одном из дворов города запечатлели на видео необычную уборку снега. Мурманчанин выложил в Tik-Tok ролик, на котором заснял рабочего, кидающий снег лопатой в ковш трактора.

- Уборка снега в столице Заполярья — современные технологии! Видимо, таким образом, мужчина пытается очистить место для владельца жигулей, не задев автомобиль, - написали в паблике "Мурманск" под постом с видео.

Напомним: на севере Мурманской области за выходные выпало 32% от месячной нормы снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru