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Здоровье19 января 2022 11:26

За сутки в Мурманской области 147 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 19 января 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 77 752 северянина, на лечении остаются 13 333 пациента.

Выздоровели 77 752 северянина, на лечении остаются 13 333 пациента.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 января 2022 года, за последние сутки 147 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 947 человек, количество летальных исходов - 2862 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+72, всего 44498), Кандалакшский район (+16, всего 7471), Североморск (+12, всего 8278).

Выздоровели 77 752 северянина, на лечении остаются 13 333 пациента.

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