За сутки в Мурманской области 147 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 77 752 северянина, на лечении остаются 13 333 пациента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 января 2022 года, за последние сутки 147 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 947 человек, количество летальных исходов - 2862 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+72, всего 44498), Кандалакшский район (+16, всего 7471), Североморск (+12, всего 8278).

Выздоровели 77 752 северянина, на лечении остаются 13 333 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru