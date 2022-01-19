Нужны ли Мурманской области новые журналисты: опрос для жителей Заполярья

Мы приглашаем жителей Мурманской области пройти опрос, который поможет профессиональному сообществу понять, как действовать в этом направлении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На "Форуме СМИ-2021" председатель Мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова подняла тему кадрового голода в регионе. Многим редакциям не хватает как молодых талантов, так и тех, кто в своей профессии уже не один год.

В связи с этим встает вопрос, нужен ли региону проект, который объединит северян от 14 до 25 лет и даст им нужные для работы журналистом навыки.

Мы приглашаем жителей Мурманской области пройти опрос, который поможет профессиональному сообществу понять, как действовать в этом направлении.

Опрос можно найти здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru