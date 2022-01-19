Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в аэропорту "Мурманск"

В аэропорт "Мурманск" наведалась с проверкой транспортная прокуратура. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В аэропорт "Мурманск" наведалась с проверкой транспортная прокуратура. Выяснилось, что воздушная гавань работала с нарушениями противопожарной безопасности.

- Установлено, что должностные лица АО «Аэропорт Мурманск» не обеспечивали категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности отдельных помещений. Также допускалась эксплуатация неисправных огнетушителей и электропроводов с нарушениями изоляции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору аэропорта, после чего нарушения устранили.

Также одного из сотрудников организации привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

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