Жильцов отдаленного дома в Полярном расселят в течение полугода

В Полярном в течение полугода расселят 17 семей, живущих в доме №18 на улице Комсомольской. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Полярном в течение полугода расселят 17 семей, живущих в доме №18 на улице Комсомольской. Многоэтажка находится на окраине города.

- С каждой семьей мы будем работать индивидуально. Это займет некоторое время, потому что нам нужно подобрать такое жилье, чтобы оно было, как минимум, не меньшей площади, чем те квартиры, в которых проживают оставшиеся жители отдаленного дома, - сообщил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Проживание в этом районе неудобно для северян, так как поблизости нет магазинов, учреждений образования и других важных объектов.

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