Андрей Чибис: "Рассказывать друг другу об усталости от масок, к сожалению, сейчас не выйдет"

При этом многие заболевшие не делали прививку от коронавируса. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области началась новая волна коронавируса. Как сообщил главный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев, на 19,7% больше регистрируется пациентов с диагнозом COVID-19, а по ОРВИ эпидпорог превышен на 25,4%. Среди северян старше 65 лет рост заболеваемости составляет 35%.

- Простота, легкость и скорость распространения нового штамма радикально выше, чем у предыдущих. По оценкам специалистов, он распространяется в семь раз быстрее. Это говорит о том, что появление одного заболевшего в кабинете, дома в семье и так далее, если нет элементарной защиты в виде маски или обработки рук, означает, что все остальные тоже заболели. Я хочу обратить внимание, прежде всего, на неукоснительное и безусловное соблюдение тех ограничений, которые есть. Это масочный режим в закрытых помещениях, социальная дистанция при проведении общественных мероприятий, то есть те правила, которые у нас с вами прописаны. Игнорировать, закрывать на это глаза или рассказывать друг другу об усталости от масок, к сожалению, точно сейчас не выйдет. Наоборот, обычная маска или дезинфекция сейчас может существенно нам помочь, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

При этом многие заболевшие не делали прививку от коронавируса.

Напомним: министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев назвал отличия омикрона от других штаммов коронавируса.

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