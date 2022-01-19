У жильцов дома на улице Челюскинцев обвалился потолок

Комиссии нет уже вторую неделю, потолок продолжает потихоньку рушиться. Фото: vk.com/51jkh/Мария Тычинская

У жильцов дома №21В на улице Челюскинцев в Мурманске произошла коммунальная авария - в одной из квартир обвалился потолок. Это стало следствием нескольких проблем: крыша продырявилась, снег не убирался, из-за чего чердак залило.

- По стене ползет плесень. Оставлены заявки в 051 и на горячую линию ЖКХ. Реакции от нашей УК "Комфорт" нет. По контактному телефону мне ответили, что сейчас все на уборке снега. Сотрудник данной УК посетовала на то, что их дома разбросаны везде и сотрудники просто не везде успевают. А так же, что их задавили штрафами. Так может, не зря штрафуют? - рассказала о ситуации в паблике "ЖКХ-51" Мария Тычинская.

По словам женщины, комиссии нет уже вторую неделю, потолок продолжает потихоньку рушиться.

- 20 января ждем комиссию, и уже по решению проблемы будем двигаться дальше. Видимо, придется идти в прокуратуру, - отметила северянка.

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