Совершивший жесткую посадку вблизи Варандея вертолет Ми-8 перевозил вахтовиков

Около часа дня 18 января в Ненецком автономном округе в районе вахтового поселка Варандей совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Фото: «Газпром нефть шельфа»

Около часа дня 18 января в Ненецком автономном округе в районе вахтового поселка Варандей совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Он около 150 метров не дотянул до пункта назначения.

- Вертолет перевозил вахтовиков с месторождения. Из-за резко ухудшившейся погоды вертолет был вынужден совершить экстренную посадку в тундре в зоне видимости вертодрома. После посадки все пассажиры и экипаж самостоятельно добрались до вертодрома. Травм и повреждений ни у кого нет. После медосмотра все вахтовики были отправлены на рейсовом самолете АН-24 до Архангельска, - рассказали в пресс-службе «Газпром нефть шельфа».

Напомним: проверку проводит транспортная прокуратура.

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