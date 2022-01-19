В порту Мурманск с иностранных судов забрали 266 литров алкоголя и 800 пачек сигарет

Сотрудники таможенного поста при проверке двух иностранных судов в порту Мурманск нашли на их борту незадекларированный алкоголь и сигареты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники таможенного поста при проверке двух иностранных судов в порту Мурманск нашли на их борту незадекларированный алкоголь и сигареты.

Так, на одном судне обнаружили 244 литра пива марки Pale Pilsen и Heineken, которые не заявлены в стандартных документах перевозчика при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.

На борту другого иностранного судна было 800 пачек сигарет Double Happiness и Marlboro и 22 литра алкоголя, которые также не предъявили таможенному контролю и не были задекларированы по установленной форме.

- В обоих случаях администрация судов нарушила требования таможенного законодательства о декларировании судовых припасов при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Мурманская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

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