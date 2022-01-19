Андрей Чибис принял участие в крещенских купаниях

Глава региона окунулся в купель на Семеновском озере, причем трижды погрузился в воду с головой. Фото: Скриншот видео

В ночь с 18 на 19 января в Мурманской области прошли крещенские купания. Участие в них принял и губернатор Андрей Чибис.

Глава региона окунулся в купель на Семеновском озере - трижды погрузился в воду с головой.

- С Крещением Господним! Желаю всем северянам здоровья и благополучия! - поздравил Андрей Чибис православных северян.

Для губернатора окунание в иордань - традиция. В 2021 году он прошел обряд во время рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Напомним: в МЧС региона рассказали, как готовят купели к Крещению. При этом не во всех муниципалитетах купания были разрешены.

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