Два спортсмена из Мурманска вошли в олимпийскую сборную России на Играх в Пекине

Стоит отметить, что эти два спортсмена также в разные периоды представляли другие регионы страны. Фото: Союз конькобежцев России

Сразу два конькобежца из Мурманской области вошли в состав олимпийской сборной России.

- Павел Кулижников и Руслан Мурашов отправляются на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Удачи вам, ребята! Мы в вас верим и ждем выступлений победителей! - сказал депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Стоит отметить, что эти два спортсмена в разные периоды представляли другие регионы страны.

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