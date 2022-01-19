В Мурманской области ожидается рекордное потепление

20 и 21 января также будет тепло. Так что крещенские морозы Заполярье миновали. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область пришло потепление. По данным областного Гидрометцентра, в регионе уже 19 января ожидается до +3. Это рекордный показатель.

- В Мурманске днем 19 января температура воздуха повысится до 0 +2°. За период наблюдений с 1936 года, оттепель в этот день отмечалась лишь восемь раз. Половина этих случаев приходится на 21 век. Последний раз температура воздуха повышалась до 0 ° в 2017 году. Самая высокая температура воздуха 19 января + 3,1° отмечалась в 1979 году, самая низкая - 31,9 ° в 1948 году, - сообщили в Гидрометцентре.

20 и 21 января также будет тепло. Так что крещенские морозы Заполярье миновали.

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