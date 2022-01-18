Прокуратура проверяет жесткую посадку вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе

В результате происшедшего у вертолета поврежден стабилизатор и винт. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Около часа дня 18 января в Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

- По предварительным данным, из-за плохих погодных условий вертолет Ми-8 ООО авиапредприятия «Газпром авиа» не долетел 150 метров до посадочной площадки вертодрома Арктический в поселке Варандей и совершил жесткую посадку. На борту судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет. Все благополучно доставлены до места назначения. В результате происшедшего у вертолета поврежден стабилизатор и винт, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Архангельская прокуратура проводит проверку.

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