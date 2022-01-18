В Мурманске пропал 25-летний мужчина с серо-голубыми глазами

Мужчину ищут уже 10 дней. Фото: ПСО "МурманСпас"

В Мурманске ищут 25-летнего Дениса Гилева. Мужчина пропал еще 9 января, когда ушел из дома (улица Воровского, 19). Вот уже как 10 дней его местонахождение не известно.

Приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Всех, кто может помочь с поисками Дениса, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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