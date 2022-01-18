В Мурманске на атомном ледоколе "Сибирь" поднимут флаг

Ледокол "Сибирь" вошел в состав ледокольного флота России. Фото: Атомфлот

25 января в Мурманске состоится торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь» проекта 22220.

Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017-го. После этого был этап ходовых испытаний, а в декабре 2021 года «Сибирь» передали «Атомфлоту». В порт Мурманск из Санкт-Петербурга он вышел 13 января.

Напомним: 21 октября 2020 года на головном ледоколе проекта «Арктика» подняли флаг.

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